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14:24, 16 апреля 2024Силовые структуры

Кандидат на пост главы Верховного суда России порассуждала о смертной казни

Подносова: смертная казнь может быть возвращена лишь с изменением Конституции
Начало событий в новости Кандидатура Подносовой на пост главы Верховного суда России одобрена

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Возвращение смертной казни в России напрямую связано с внесением изменений в Конституцию. Об этом заявила единственный кандидат на должность председателя Верховного суда (ВС) России Ирина Подносова, передает РИА Новости.

Она указала, что законотворческая функция относится к компетенции сенаторов, а судьи лишь исполняют принятые законы. Вместе с тем Подносова не стала высказывать свое личное мнение относительно высшей меры наказания полностью, отметив лишь, что оно совпадает с позицией прежнего главы ВС Вячеслава Лебедева.

Лебедев, возглавлявший ВС с 1991 года, всегда неизменно высказывался против возвращения смертной казни, отмечая, что нет никаких предпосылок для снятия моратория на нее.

Ранее 16 апреля Комитет по конституционному законодательству Совета Федерации (СФ) поддержал кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда России. Вопрос о ее назначении на этот пост будет рассмотрен на пленарном заседании 17 апреля.

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      Любовь Ширижик
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