Кандидатура Подносовой на пост главы Верховного суда России одобрена

Комитет СФ поддержал кандидатуру Подносовой на пост главы ВС России

Комитет по конституционному законодательству Совета Федерации (СФ) поддержал кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости.

Вопрос о ее назначении на этот пост будет рассмотрен на пленарном заседании 17 апреля.

9 апреля президент России Владимир Путин внес в Совфед представление относительно Подносовой, которая получила одобрение комиссии при главе государства по вопросам назначения и прекращения полномочий судей.