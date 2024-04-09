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10:30, 9 апреля 2024Россия

Путин внес в Совфед представление о назначении Подносовой главой Верховного суда

Сенатор Клишас: Путин внес представление о назначении Подносовой главой ВС

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин внес в Совфед представление о назначении Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда (ВС). Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас в Telegram.

Ранее кандидатура Подносовой получила одобрение комиссии при президенте России по вопросам назначения и прекращения полномочий судей.

В марте Подносову, занимавшую должность главы экономической коллегии ВС, назвали главным кандидатом на пост председателя Верховного суда.

Нового председателя ВС в России начали искать в марте. 23 февраля не стало Вячеслава Лебедева, который возглавлял ВС с 1991 года. До назначения нового председателя обязанности главы Верховного суда России временно исполняет первый заместитель Лебедева Петр Серков.

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      Алан Босиков
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