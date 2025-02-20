Российский боец СВО рассказал о прорыве к позициям ВСУ в одиночку

РИА Новости: Боец СВО в одиночку взорвал вражеские укрепления ВСУ в Елизаветовке

Боец специальной военной операции (СВО) на Украине с позывным Тим рассказал, как в одиночку прорвался к позициям противника и взорвал укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Елизаветовке на кураховском направлении. Об этом пишет РИА Новости.

По словам российского военнослужащего, «пехота не справлялась», поэтому у него с сослуживцем созрел план с взрывчаткой прорваться на мотоцикле к противнику.

«Удалось зачистить с третьего по восьмой "квадраты", но они [украинские солдаты] успели спрятаться в блиндаже, из-за чего их нельзя было достать. Поэтому созрел план прорваться к ним на мотоцикле с взрывчаткой. Узнав дорогу к позициям радикалов, удалось четко реализовать задуманное», — вспомнил участник СВО.

По данным агентства, по позициям ВСУ был нанесен удар 30 килограммами взрывчатки. «Вдогонку они пытались отработать по мне минометами и кассетными снарядами», — рассказал Тим. Бойцу удалось спастись.

Ранее сообщалось, что под Купянском российский участник СВО в одиночку ликвидировал четверых солдат ВСУ, укрывшихся в блиндаже на глубине семь метров.