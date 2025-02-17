Боец СВО в одиночку зачистил подземное укрытие с четырьмя солдатами ВСУ и попал на видео

Shot: Под Купянском боец СВО подорвал прятавшихся в блиндаже солдат ВСУ

Под Купянском российский боец специальной военной операции (СВО) в одиночку ликвидировал четверых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), укрывшихся в блиндаже на глубине семь метров. Действия военнослужащего попали на видео, которое опубликовал Shot в Telegram.

Как утверждает издание, прятавшихся в землянке украинских военных вычислила аэроразведка после боя, в котором российские войска разгромили противника. На появившихся в сети кадрах видно, как к подземному укрытию подбирается боец Вооруженных сил России в белой маскировке, бросает в сооружение противотанковую мину и убегает. Затем происходит мощный взрыв.

Как пишет канал, зачисткой блиндажа военнослужащий завершил взятие Российской армией под контроль важного участка в окрестностях Купянска.

Ранее оператор российского дрона с позывным Псих пощадил вставшего на колени и начавшего молиться солдата ВСУ, которого собирался добить. Этот момент запечатлела на видео камера объективного контроля на летательном аппарате. В результате военные вывели украинца к позициям его сослуживцев.