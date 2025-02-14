Оператор российского дрона в зоне СВО пощадил начавшего молиться бойца ВСУ

Оператор дрона российской группировки войск «Центр» с позывным Псих пощадил солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), который начал молиться перед атакой беспилотника. Об этом пишет Telegram-канал «Работайте, братья!».

Как утверждают авторы поста, боец российского батальона «Струна» собирался добить раненого украинца сбросом боеприпаса с беспилотника, однако солдат ВСУ вдруг встал на колени и начал молиться. Этот момент запечатлела на видео камера объективного контроля на летательном аппарате.

В результате военные сохранили бойцу противника жизнь и при помощи разведывательного дрона вывели его к позициям ВСУ.

Ранее в сети появились кадры мощного ракетного удара по украинским подразделениям, укрывшимся в свинокомплексе «Мираторг» в районе поселка Никольский Курской области. Предположительно, на территории предприятия находились бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По неподтвержденным данным, в результате атаки Киев потерял до 65 человек.