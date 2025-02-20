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16:36, 20 февраля 2025Россия

Российский генерал предупредил о вероятных рисках после окончания СВО

MK.RU: Генерал Куликов допустил всплеск преступности после окончания СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Экс-министр внутренних дел России, бывший заместитель председателя правительства генерал армии Анатолий Куликов допустил всплеск преступности после окончания специальной военной операции (СВО). О других вероятных рисках после стабилизации конфликта он предупредил в беседе с MK.RU.

Куликов в ходе разговора пояснил, что российским властям нужно работать над нивелированием угроз уже сейчас. Генерал напомнил, что после завершения спецоперации в гражданскую жизнь вернутся мобилизованные, контрактники, а также другие участники боевых действий, включая тех, кто заключал контракт, находясь в тюрьмах.

По словам экс-чиновника, в первые годы после Великой Отечественной войны был отмечен рост бандитизма. Действовали целые шайки, банды, указал Куликов.

«И вот это тоже силовым структурам, службам безопасности, министерству внутренних дел нужно учитывать очень внимательно, чтобы не допустить всплеска преступности», — подчеркнул он.

Ранее генерал-майор в отставке Владимир Попов рассказал о полученных в начале СВО директивах.

ЖЗЛ
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