Российский военкор оценил сообщения о готовящемся наступлении ВСУ на Брянскую область

Военкор Сладков: Сообщения о планах ВСУ атаковать Брянскую область недостоверны

Сообщения о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Брянскую область являются недостоверными. Так появившиеся ранее сообщения о готовящемся наступлении на этот регион России оценил военный корреспондент Александр Сладков, его заявление опубликовано в Telegram.

По словам военкора, это опровержение он получил из собственных источников, и своим собеседникам он доверяет.

«Пока такая информация и источники у меня надежны», — сообщил Сладков.

О намерениях прорваться через границу в Брянской области заявлял военкор Семен Пегов. По его словам, о таких планах ВСУ свидетельствуют активизация украинской разведки и скопления резервов.