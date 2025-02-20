Российскую чиновницу осудили за трату миллионов из бюджета на косметику и одежду

В Архангельской области суд приговорил экс-замглавы Котласа Корякину

В Архангельской области суд приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего заместителя главы администрации Котласа Елену Корякину, которая потратила из бюджета на личные нужды более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Корякину признали виновной по статьям 160 («Растрата»), 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По версии следствия, чиновница заключала с бизнесменами контракты на поставку товаров якобы для муниципальных нужд. В реальности она покупала для себя одежду, косметику, бытовую химию, бижутерию, технику, спортинвентарь, инструменты и другие вещи. Таким образом Корякина нанесла ущерб бюджету Котласа в размере более пяти миллионов рублей.

Правоохранители также выяснили, что в течение двух лет она выплачивала лояльным подчиненным завышенные премии, а они возвращали эти деньги ей. Так Корякина получила более 870 тысяч рублей.

Ранее в Новосибирске суд оштрафовал на 150 тысяч рублей бывшего замминистра культуры региона Виктора Буланкина, который издал приказ о премировании подчиненных на 100 тысяч рублей. Затем он собрал эти деньги и потратил на организацию фестиваля «Обское кольцо».