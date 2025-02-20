Бывшего замминистра культуры российского региона оштрафовали за растрату

Суд приговорил экс-замминистра культуры Новосибирской области Буланкина к штрафу

В Новосибирске суд оштрафовал на 150 тысяч рублей бывшего замминистра культуры региона Виктора Буланкина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Буланкин признан виновным по статье 160 («Растрата») УК РФ. Прокуратура требовала назначить ему два года лишения свободы условно. Адвокат, в свою очередь, просил вынести по делу оправдательный приговор, теперь защита будет обжаловать решение суда.

По данным суда, с 2021 года экс-чиновник был директором «Центра креативных индустрий». Он издал приказ о премировании подчиненных на 100 тысяч рублей. Далее он собрал эти деньги и потратил на организацию фестиваля «Обское кольцо».

Ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 72 часов срок задержания заместителя губернатора Ростовской области — министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского, подозреваемого в превышении должностных полномочий.