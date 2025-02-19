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18:11, 19 февраля 2025Силовые структуры

Срок задержания замгубернатора российского региона продлили до 72 часов

Суд продлил на 72 часа задержание замгубернатора Ростовской области Рачаловского
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 72 часов срок задержания заместителя губернатора Ростовской области — министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение принято для предоставления в суд документов. Рассмотрение ходатайства следователя об избрании задержанному чиновнику меры пресечения назначено на 14:00 часов 21 февраля.

17 февраля замгубернатора задержали сотрудники ФСБ после обысков в администрации региона. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По версии следствия, он знал о тяжелом финансовом положении нескольких местных предприятий и дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. Позже получателей субсидий объявили банкротами, а выделенные 155,2 миллиона рублей были похищены.

Ущерб по делу составляет 156 миллионов рублей.

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