Срок задержания замгубернатора российского региона продлили до 72 часов

Суд продлил на 72 часа задержание замгубернатора Ростовской области Рачаловского

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 72 часов срок задержания заместителя губернатора Ростовской области — министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение принято для предоставления в суд документов. Рассмотрение ходатайства следователя об избрании задержанному чиновнику меры пресечения назначено на 14:00 часов 21 февраля.

17 февраля замгубернатора задержали сотрудники ФСБ после обысков в администрации региона. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По версии следствия, он знал о тяжелом финансовом положении нескольких местных предприятий и дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. Позже получателей субсидий объявили банкротами, а выделенные 155,2 миллиона рублей были похищены.

Ущерб по делу составляет 156 миллионов рублей.