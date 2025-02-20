«Самая сексуальная в мире волейболистка» оголила грудь на камеру

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка поделилась видео, в котором позировала у окна на фоне пляжа и гор. Она предстала перед камерой в белом слитном купальнике. На размещенных кадрах видно, как изделие едва прикрывает ее обнаженную грудь.

Подписчики оценили ролик Симмонс в комментариях под ним. «Великолепная женщина», «Сексуальная и красивая», «Магическая красота», «Ошеломляешь», «Ты удивительна и как всегда прекрасна», — высказывались они.

В январе сообщалось, что канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети также прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», поделилась откровенными снимками и порадовала фанатов. Тогда для фотосессии спортсменка решила примерить облегающие брюки и пиджак.