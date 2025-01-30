«Самая сексуальная в мире хоккеистка» распахнула пиджак и показала грудь на камеру

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», поделилась откровенными снимками и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Для новой фотосессии 30-летняя знаменитость решила примерить костюм, оформленный принтом «гусиная лапка». Так, спортсменка позировала в облегающих брюках с высокой посадкой и распахнутом пиджаке, показывая на камеру грудь в черном бюстгальтере. Ее образ дополняли макияж в нюдовых тонах и прическа с легкими локонами.

Поклонники оценили съемку звезды в комментариях под постом, который набрал 68,7 тысяч лайков. «Красотка», «Женщина моей мечты», «Королева», «Ты выглядишь потрясающе в этом костюме», «Удивительная», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что «самая сексуальная дальнобойщица в мире», водитель грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес опубликовала фото с обнаженными ягодицами.