«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» обнажила ягодицы перед камерой

Водитель грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес опубликовала фото с обнаженными ягодицами. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающего 463 тысячи подписчиков.

Американка, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», снялась на открытом балконе курортного отеля в Алахуэле. Она позировала в полный рост, стоя спиной к камере в черном бикини. Данный комплект включал в себя топ на тонких бретелях и стринги с заниженной талией.

Кроме того, сетевая знаменитость уложила волосы в высокий пучок, надела золотистые серьги и цепочку с кулоном и продемонстрировала тату на спине и плечах.

Ранее в январе 42-летняя бразильская актриса Паола Оливейра снялась в обнажающем ягодицы костюме во время подготовки к карнавалу в Рио-де-Жанейро.

