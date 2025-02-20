Сброс трехтонной авиабомбы на бойцов ВСУ в Курской области сняли на видео

Поддубный опубликовал видео сброса ФАБ-3000 на бойцов ВСУ в Курской области

В сети появилось видео, как утверждается, сброса трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) по позициям бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Ролик опубликовал военкор Евгений Поддубный в Telegram.

На кадрах видно, как после удара по участку лесополосы возникает огненная вспышка, а в небо поднимается плотный столб дыма.

Дату и точное место съемки Поддубный не назвал. Информация о потерях со стороны ВСУ также не раскрывается.

О применении ФАБ-3000 с УМПК в Курской области также сообщил Telegram-канал «Два майора», однако неизвестно, идет ли речь об одной и той же атаке. По данным авторов поста, удар нанесен по позициям ВСУ в районе Малой Локни. Другие подробности не приводятся.

Ранее, в ноябре 2024 года, российские военнослужащие также сбросили в Курской области трехтонную авиабомбу ФАБ-3000. Тогда сообщалось, что удар расчистил территорию площадью один квадратный километр, уничтожив подземный командный пункт ВСУ, склад боеприпасов и несколько единиц боевых бронемашин.

Российская трехтонная фугасная бомба ФАБ-3000 является одной из мощнейших авиабомб в арсенале Воздушно-космических сил страны. Помимо продуктов взрыва, при применении снаряда на противника оказывает воздействие ударная волна и осколки. Прочный корпус позволяет фугасным бомбам проникать в грунт и пробивать перекрытия зданий.