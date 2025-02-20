Сергей Зверев попал в базу «Миротворец» за поддержку СВО

Шоумен Сергей Зверев попал в украинскую базу «Миротворец» за поддержку СВО

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев попал в украинскую базу «Миротворец» за поддержку специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что в качестве причины внесения знаменитости в список указана поддержка специальной военной операции России. Поводом стало выражение мнения Зверевым на тему гибели его племянника в зоне военных действий.

О том, что родственник Зверева погиб в зоне СВО, стало известно 14 февраля. «Мы все переживали за него, когда он пошел на фронт, бороться с мировым злом, которому противостоит наша страна», — рассказал Зверев. Он добавил, что семья пока не знает всех подробностей случившегося.

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» является публичным реестром личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются «сепаратистами» и «агентами Кремля». Несмотря на то что подобная деятельность противоречит украинскому законодательству, в разные периоды существования «Миротворца» с сайтом сотрудничали государственные органы Украины.