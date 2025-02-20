Американская супермодель Синди Кроуфорд опубликовала архивные фото в купальниках

Американская супермодель Синди Кроуфорд поделилась серией кадров времен молодости. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном снимке манекенщица предстала в черном слитном купальнике, а на другом — в белом. Кроме того, знаменитость показала фото, на котором продемонстрировала фигуру в мокром платье голубого цвета, а также в бикини, включавшее бюстгальтер с треугольными чашками и крошечные плавки.

Поклонники оценили архивную съемку звезды в комментариях под постом. «Такая экзотичная и шикарная одновременно», «Великолепная Синди», «Потрясающие кадры», «Самая шикарная женщина в мире», «Все еще самая красивая», — писали они.

Ранее сообщалось, что Синди Кроуфорд повторила культовый откровенный образ 33-летней давности.