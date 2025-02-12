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07:01, 12 февраля 2025Ценности

Синди Кроуфорд повторила культовый откровенный образ 33-летней давности

Модель Синди Кроуфорд повторила культовый откровенный образ из рекламы Pepsi
Екатерина Ештокина

Фото: @cindycrawford

Американская супермодель Синди Кроуфорд повторила культовый откровенный образ 33-летней давности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

58-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала в белой майке и синих джинсовых шортах на балконе своего дома в Малибу. Звезда воссоздала наряд 1992 года из рекламы Pepsi. «Выпивка перед игрой... все еще в деле», — подписала она.

В ноябре 2024 года Синди Кроуфорд показала внешность без макияжа. Модель предстала в голубой пижамной майке на тонких бретелях, лежа на кровати, застеленной белым постельным бельем.

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