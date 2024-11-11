58-летняя Синди Кроуфорд показала внешность без макияжа

58-летняя супермодель Синди Кроуфорд показала внешность без макияжа

Американская супермодель Синди Кроуфорд показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась на странице ее косметического бренда Meaningful в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На фото 58-летняя манекенщица предстала в голубой пижамной майке на тонких бретелях, лежа на кровати, застеленной белым постельным бельем. При этом знаменитость распустила волосы и отказалась от макияжа, демонстрируя натуральную кожу. «Общаемся с meaningfulbeauty», — подписала она пост.

В октябре Кроуфорд похвасталась фигурой в купальнике. Манекенщица предстала перед камерой, лежа на боку на фоне пальм в соломенной шляпе и фиолетовом наряде.