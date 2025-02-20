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18:18, 20 февраля 2025Экономика

Состояние российских дорог оценили

Вице-премьер Хуснуллин: Более 50 % российских дорог привели в норму
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Более 50 процентов российских дорог уже привели в норму. Так состояние автомобильных трасс в стране оценил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании рабочей группы комиссии Госсовета по направлению нацпроекта «Инфраструктура для жизни», пишет РИА Новости.

По словам зампреда правительства, властям удалось более-менее связать населенные пункты. В нормальном состоянии находятся 50 процентов всех дорог, а среди региональных трасс — 55 процентов. «Но много вопросов внутри населенных пунктов. Это требует отдельного подхода», — уточнил Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что ранее около 50 процентов россиян заявили, что удовлетворены качеством и доступностью региональных и местных дорог.

Ранее в Москве собрались построить дублер Ленинградского шоссе. Трасса пройдет от Кронштадтского бульвара до Большой Академической улицы. Проект планировки территории подготовят в 2025 году. Известно, что улицы Нарвскую, Клары Цеткин и Приорова ждет реконструкция.

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