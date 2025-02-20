В Москве построят дублер Ленинградского шоссе

На севере Москвы построят дублер Ленинградского шоссе, который пройдет от Кронштадтского бульвара до Большой Академической улицы. Соответствующее распоряжение приняла Москомархитектура, сообщил MSK1.
Проект планировки территории подготовят в 2025 году. Известно, что улицы Нарвскую, Клары Цеткин и Приорова ждет реконструкция. Помимо этого, уточняется, что территория, которую выделили под нее, проходит по торговому центру «Петровский», а также зданию, в котором находятся кинотеатр, тренажерный зал, магазины и рестораны сетей быстрого питания. Остается неизвестным, коснутся ли их работы. Согласно планам столичных властей, работы на Нарвской улице могут завершить к 2029 году, а на более южных улицах — в 2030-м.
Ранее стало известно, что в Подмосковье 2025 году хотят начать строительство дублера Егорьевского шоссе, который свяжет МКАД и ЦКАД на восточном направлении. Он будет представлять собой четырехполосную дорогу с девятью развязками и 32 мостами общей протяженностью 36,2 километра.