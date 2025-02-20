Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:11, 20 февраля 2025Экономика

В Москве построят дублер Ленинградского шоссе

На севере Москвы построят дублер Ленинградского шоссе
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

На севере Москвы построят дублер Ленинградского шоссе, который пройдет от Кронштадтского бульвара до Большой Академической улицы. Соответствующее распоряжение приняла Москомархитектура, сообщил MSK1.

Проект планировки территории подготовят в 2025 году. Известно, что улицы Нарвскую, Клары Цеткин и Приорова ждет реконструкция. Помимо этого, уточняется, что территория, которую выделили под нее, проходит по торговому центру «Петровский», а также зданию, в котором находятся кинотеатр, тренажерный зал, магазины и рестораны сетей быстрого питания. Остается неизвестным, коснутся ли их работы. Согласно планам столичных властей, работы на Нарвской улице могут завершить к 2029 году, а на более южных улицах — в 2030-м.

Ранее стало известно, что в Подмосковье 2025 году хотят начать строительство дублера Егорьевского шоссе, который свяжет МКАД и ЦКАД на восточном направлении. Он будет представлять собой четырехполосную дорогу с девятью развязками и 32 мостами общей протяженностью 36,2 километра.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бразилия отвергла просьбу Шольца продать оружие Украине. Страна выступила против расправ над россиянами

      Россиянка взяла под опеку родных сестер и избивала их утюгом за плохое поведение

      Клещи проснулись в пяти округах России

      Москвичам назвали сроки окончания снегопадов

      Белый дом заявил о совпадении интересов России и США по Украине

      Глава МИД Украины рассказал о встрече со спецпосланником Трампа

      Россиянин создал бесплатный пункт обогрева для туристов в горах и был оштрафован

      Поцеловавший футболистку экс-глава федерации футбола Испании избежал тюремного срока

      В США выступили против использования формулировки «агрессор» в адрес России

      Офис Зеленского провел переговоры с правительством Великобритании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше