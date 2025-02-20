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17:57, 20 февраля 2025Из жизни

Стал известен запах древнеегипетских мумий

JACS: Древнеегипетские мумии имеют древесный, пряный и сладкий запах
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

Сотрудники Университетского колледжа Лондона и Люблянского университета выяснили, как пахнут древнеегипетские мумии. Об этом пишет журнал Phys.

Ученые изучили останки девяти человек, мумифицированных в Древнем Египте. Для этого они использовали в том числе «электронный нос» — технологию, способную определять, какие химические вещества выделяет объект. В исследовании также участвовали обученные люди-«нюхачи». Результаты их работы опубликованы в Journal of the American Chemical Society (JACS).

Благодаря ученым из Великобритании, Польши и Словении стало известно, что древнеегипетские мумии имеют запах, который можно описать следующими эпитетами: «древесный», «пряный» и «сладкий». Кроме того, исследователи выделили в аромате мумий цветочные нотки.

Уточняется, что реставраторы до сих пор отмечают, что мумии, с которыми они работают, приятно пахнут несмотря на возраст. Это связано с тем, что при бальзамировании останков древние египтяне использовали хвойные смолы и масла, ладан и воск.

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Директор Каирского египетского музея Али Абдельхалим объяснил, что приятный запах был важен для древних египтян, так как ассоциировался с чистотой и божественным началом. Он отметил, что теперь ученые попытаются воссоздать эти ароматы в музеях, где выставлены древние мумии, чтобы позволить посетителям прочувствовать и этот элемент наследия Древнего Египта.

Тем не менее некоторые ученые отнесли к исследованию скептически. Барбара Хубер, научный сотрудник Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка подчеркнула, что мумии могли приобрести описанный запах со временем, а не источать подобный изначально.

Ранее сообщалось, что ученые из Египта выдвинули новые гипотезы относительно «кричащей» древнеегипетской мумии. Согласно одной из них, открытый рот женщины стал следствием редкой формы трупного окоченения.

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