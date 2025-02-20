Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:54, 20 февраля 2025Бывший СССР

Стало известно об ударе по одной из крупнейших газодобывающих станций Украины

ВС России поразили одну из крупнейших газодобывающих станций Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:
ГП

ГП "Шебелинкагаздобыча". Фото: Александр Максименко / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России поразили одну из крупнейших газодобывающих станций Украины в Харьковской области. Об этом заявил Telegram-канал «Дневник десантника».

«Ударом крылатых ракет "Калибр" и Х-101/555 поражена газодобывающая и перерабатывающая станция "Шебелинкагаздобыча"», — сообщили авторы канала.

Как утверждается, ВС России нанесли успешный удар по крупной газодобывающей станции в населенном пункте Мирный Харьковской области. В результате удара был полностью уничтожен компрессорный цех №1 и компрессоры для перекачки газа в магистральные газопроводы. Сообщается о повреждении системы газоочистки, что привели к горению газа, а также о разрушении станции по автоматическому регулированию подачи газа.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил повреждение газовой инфраструктуры после удара ВС России. По словам чиновника, повреждения получили в том числе и производственные мощности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Россию вернули сотни миллиардов рублей, замороженных на Западе после начала СВО. Как это удалось?

      В российском городе нашли две мумии в залитой кипятком квартире

      На Украине признали продвижение ВС России в ДНР

      В горах популярного у туристов региона России объявили штормовое предупреждение

      В РПЦ назвали глумлением картину о битве на Калке в кабинете зампреда ДУМ

      iPhone 15 рекордно подешевел

      В России отреагировали на намерение США включить Украину в НАТО в случае нарушения сделки

      Посольство Израиля в России приспустило флаг

      Россиянам назвали рецепт избавления от долгов

      Россиянам подсказали способы самостоятельно облегчить зубную боль до визита к врачу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше