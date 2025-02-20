Стало известно об ударе по одной из крупнейших газодобывающих станций Украины

Вооруженные силы (ВС) России поразили одну из крупнейших газодобывающих станций Украины в Харьковской области. Об этом заявил Telegram-канал «Дневник десантника».
«Ударом крылатых ракет "Калибр" и Х-101/555 поражена газодобывающая и перерабатывающая станция "Шебелинкагаздобыча"», — сообщили авторы канала.
Как утверждается, ВС России нанесли успешный удар по крупной газодобывающей станции в населенном пункте Мирный Харьковской области. В результате удара был полностью уничтожен компрессорный цех №1 и компрессоры для перекачки газа в магистральные газопроводы. Сообщается о повреждении системы газоочистки, что привели к горению газа, а также о разрушении станции по автоматическому регулированию подачи газа.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил повреждение газовой инфраструктуры после удара ВС России. По словам чиновника, повреждения получили в том числе и производственные мощности.