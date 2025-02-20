Стало известно об ударе по одной из крупнейших газодобывающих станций Украины

ВС России поразили одну из крупнейших газодобывающих станций Украины

Вооруженные силы (ВС) России поразили одну из крупнейших газодобывающих станций Украины в Харьковской области. Об этом заявил Telegram-канал «Дневник десантника».

«Ударом крылатых ракет "Калибр" и Х-101/555 поражена газодобывающая и перерабатывающая станция "Шебелинкагаздобыча"», — сообщили авторы канала.

Как утверждается, ВС России нанесли успешный удар по крупной газодобывающей станции в населенном пункте Мирный Харьковской области. В результате удара был полностью уничтожен компрессорный цех №1 и компрессоры для перекачки газа в магистральные газопроводы. Сообщается о повреждении системы газоочистки, что привели к горению газа, а также о разрушении станции по автоматическому регулированию подачи газа.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил повреждение газовой инфраструктуры после удара ВС России. По словам чиновника, повреждения получили в том числе и производственные мощности.