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18:32, 20 февраля 2025Интернет и СМИ

Известный российский телеведущий рассказал о тяжелых проблемах со здоровьем

Телеведущий Тишко столкнулся с гормональным сбоем перед съемками в «Выживалити»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Известный российский актер и телеведущий Владимир Тишко заявил, что столкнулся с тяжелыми проблемами со здоровьем перед съемками в экстремальном реалити-шоу «Выживалити» на канале «Пятница!». Об этом он рассказал в интервью порталу «Страсти».

По словам Тишко, перед участием в «Выживалити» он бросил курить, из-за чего у него произошел гормональный сбой. «Через месяц нужно быть на проекте, а я резко потерял почти 20 килограммов, ничего не соображал и еле передвигался. Какой тут экстрим, я пятилитровую бутыль с водой еле поднимал», — пожаловался он.

Ведущий добавил, что в итоге он смог восстановить здоровье и сняться в программе.

Ранее стало известно, что блогершу и модель Милану Тюльпанову госпитализировали со съемок «Выживалити». Уточнялось, что во время одного из испытаний она упала и почувствовала сильную боль в ягодице.

Владимир Тишко прославился в 2000-х годах благодаря роли в рекламе стирального порошка Tide. Он также вел программу «Москва: Инструкция по применению» на канале ТНТ.

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