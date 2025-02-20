Трамп ответил на обвинения во вмешательстве России в выборы

Трамп: Россию обвиняют во влиянии выборы за $2, при этом США тратили миллионы

Президент США Дональд Трамп ответил на обвинения во «вмешательстве» России в американские выборы. Об этом он сказал в ходе выступления на инвестиционном форуме в Майами.

По его словам, РФ потратила «два доллара», при этом сами США в это время тратили миллионы долларов, в том числе два миллиона на «операции по смене пола в Гватемале» и 40 миллионов на «улучшение социально-экономической интеграции оседлых мигрантов». Президент добавил, что «никто не знает, что это вообще значит». Также Вашингтон, по его словам, потратил 21 миллион на «явку избирателей в Индии».

«На что нам нужно потратить 21 миллион, чтобы обеспечить явку избирателей в Индии? Ничего себе, 21 миллион. Думаю, они пытались добиться избрания кого-то другого. Мы должны рассказать об этом индийскому правительству, потому что когда мы слышим, что Россия потратила около двух долларов в нашей стране, это уже большое дело, верно?», — высказался Трамп.

Ранее Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского во втягивании США в войну с Россией. «Не особо успешный некогда комик Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть», — отметил американский лидер.