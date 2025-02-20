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03:52, 20 февраля 2025Мир

Трамп подтвердил планы обсудить с Россией сокращение ядерного оружия

Трамп подтвердил планы США обсудить с Россией и КНР сокращение ядерного оружия
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил намерение Вашингтона вести переговоры с КНР и Россией на тему сокращения ядерного оружия. Он высказался об этом в ходе выступления на инвестиционном форуме в Майами.

Американский лидер также назвал сотрудничество с главой России Владимиром Путиным в данной сфере до пандемии COVID очень успешным. «Думаю, мы продвинемся», — добавил он.

Трамп заявил, что международное сообщество не должно допустить использования ядерного оружия. «Нельзя позволять расширяться клубу ядерных держав», — подчеркнул президент США.

Ранее появилась информация, что администрация Трампа рассматривает возможность заключения новой широкомасштабной сделки с КНР, затрагивающей вопросы ядерного оружия.

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