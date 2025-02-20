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16:45, 20 февраля 2025Экономика

Трамп разочаровался в корпорации Boeing и пригрозил ей

Трамп: Boeing работает слишком долго и вынуждает нас искать альтернативы
Кирилл Луцюк

Фото: Nathan Howard / Reuters

Корпорация Boeing работает слишком долго и вынуждает Белый дом задуматься о покупке подержанного самолета у другого продавца. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Его процитировало агентство Associated Press (AP).

Речь в данном случае идет о поставках двух специально модифицированных самолетов, которые предназначаются для полетов первого лица. Однако корпорация Boeing, по словам Трампа, работает с задержками. В такой ситуации США могут купить подержанный самолет Boeing для переоборудования его в качестве Air Force One («борта № 1»).

При этом Трамп подчеркнул, что не собирается покупать самолеты европейской компании Airbus.

Ранее сообщалось, что минувший год оказался худшим для корпорации Boeing с 2005 года. В 2024 году она поставила клиентам лишь 348 коммерческих самолетов. В то же время ее главный конкурент Airbus заявил о поставках 766 самолетов. Для него это лучший результат с 2019 года.

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