Трампа уличили в желании реализовать мечту Сталина

Hill: Трамп пытается реализовать мечту Сталина по расколу НАТО

Президент США Дональд Трамп пытается реализовать мечту советского лидера Иосифа Сталина по расколу НАТО. С таким заявлением выступил бывший американский посол в Японии Рам Эмануэль, его слова приводит газета The Hill.

«Со времен Иосифа Сталина это было единственной целью, и американский президент осуществил его мечту», — сказал экс-дипломат.

По словам Эмануэля, целью России со времен Холодной войны была дестабилизация западного блока, что делает Трампа «огромным активом» для Москвы.

Ранее Трамп заявил, что Россия потратила «около двух долларов» при вмешательстве в американские выборы.