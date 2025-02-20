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09:45, 20 февраля 2025Мир

Трампа уличили в желании реализовать мечту Сталина

Hill: Трамп пытается реализовать мечту Сталина по расколу НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп пытается реализовать мечту советского лидера Иосифа Сталина по расколу НАТО. С таким заявлением выступил бывший американский посол в Японии Рам Эмануэль, его слова приводит газета The Hill.

«Со времен Иосифа Сталина это было единственной целью, и американский президент осуществил его мечту», — сказал экс-дипломат.

По словам Эмануэля, целью России со времен Холодной войны была дестабилизация западного блока, что делает Трампа «огромным активом» для Москвы.

Ранее Трамп заявил, что Россия потратила «около двух долларов» при вмешательстве в американские выборы.

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