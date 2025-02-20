Троих московских полицейских задержали за вымогательство взятки

В Москве ФСБ задержала троих сотрудников наркоконтроля за вымогательство взятки

В Москве ФСБ задержала троих сотрудников МВД за вымогательство взятки под угрозой подбросить наркотики. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, 35-летний старший лейтенант, 45-летний майор и 30-летний лейтенант работали в отделе наркоконтроля УВД по ВАО. Вечером 15 мая 2024 года знакомый предпринимателя убедил его подъехать к квартире на Щелковском шоссе для разговора. Там бизнесмена ждали несколько человек, в том числе сотрудники полиции. Они надели на бизнесмена наручники и сказали, что он и его товарищ подозреваются в хранении и сбыте наркотиков. Для того чтобы избежать наказание, мужчина должен был дать полицейским три миллиона рублей. Потерпевший согласился, и его отпустили. Однако предприниматель написал заявление о вымогательстве в ФСБ.

Через две недели мужчина под присмотром силовиков приехал в подъезд на 15-й Парковой улице и передал деньги посредникам. Их задержали, однако сотрудников полиции среди задержанных не было. Спустя несколько месяцев сотрудников отдела наркоконтроля все-таки задержали. Против них возбудили дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). 18 февраля полицейских арестовали.

Отмечается, что должностные лица отстранены от исполнения обязанностей.

Ранее в Новосибирске ФСБ задержала замглавы налоговой инспекции по делу о взятке в размере 37 миллионов рублей.