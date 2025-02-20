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00:24, 21 февраля 2025Мир

В Чехии высказались о диалоге Москвы и Вашингтона

Заоралек: Диалог Москвы и Вашингтона говорит о важной дипломатической победе РФ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Начавшийся диалог Москвы и Вашингтона говорит о важной дипломатической победе России. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек в интервью Parlamentní Listy.

Чиновник подчеркнул, что президент США Дональд Трамп российского коллегу Владимира Путина «вывел из изоляции».

«Он даже пригласил его в Вашингтон, а Путин пригласил Трампа в Москву. Это победа Путина. Давайте не будем забывать, что Россия должна вернуться в G7 и что было ошибкой ее выгонять», — отметил он.

Заоралек напомнил, что соратник Трампа рассказал о товариществе и дружбе, которые могут продолжиться. «Это абсолютная реабилитация России», — подчеркнул экс-глава МИД Чехии, отметил, что Москва достигает поставленных перед собой целей.

По словам дипломата, Соединенные Штаты игнорируют Европу во время решения украинского вопроса, чтобы затем поставить ее перед свершившимся фактом.

Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для урегулирования конфликта на Украине Киев и Москва должны сесть за один стол переговоров.

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