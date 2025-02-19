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02:23, 19 февраля 2025Мир

Макрон призвал к переговорам Украины и России

Макрон призвал к переговорам Украины и России для урегулирования конфликта
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для урегулирования конфликта на Украине Киев и Москва должны сесть за один стол переговоров. Об этом он написал в социальной сети Х.

Макрон сообщил, что побеседовал с президентом Бразилии Лулу де Силвой. Он также заявил, что мировому сообществу следует стабилизироваться, и призвал к мирному диалогу по Украине.

«Мы вместе верим, что мира на Украине можно достичь только путем переговоров, объединив Россию и Украину за одним столом», — сказал он.

Ранее Макрон выразил готовность провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным. «Разумеется, я вновь буду говорить с Владимиром Путиным, если такой разговор будет полезен для переговоров об урегулировании ситуации на Украине», — сказал он.

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