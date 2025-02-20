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18:40, 20 февраля 2025Мир

В ЕС высказались об отправке военных на Украину

Президент Словакии Пеллегрини: Рано обсуждать отправку войск Европы на Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: David Dee Delgado / Reuters

На данный момент преждевременно обсуждать отправку европейского военного контингента на Украину. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, его слова передает агентство Teraz.

«Мы думаем, что слишком преждевременно говорить, что какие-то армии или военные Европы некоторых стран, которые проявляют интерес к этой инициативе, могли бы действительно быть на Украине. Пока нет вообще никаких условий о мире: мы не знаем, как должны выглядеть гарантии устойчивого мира», — отметил глава государства.

При этом Пеллегрини указал на то, что вопрос о необходимости повышения трат на оборону стран Североатлантического альянса является легитимным, поскольку состояние вооруженных сил военного блока «не соответствует отражению гипотетической угрозы».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поверить в искренние намерения Европейского союза помочь Украине в установлении мира сложно, поскольку само слово «мир» было запрещено Брюсселем.

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