В Европе испугались конца альянса с США

Politico: ЕС опасается, что трансатлантическому альянсу пришел конец

На фоне политики президента США Дональда Трампа Европейский союз (ЕС) опасается, что трансатлантическому альянсу пришел конец. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Теперь у нас есть альянс между российским президентом, который хочет разрушить Европу, и американским президентом, который также хочет разрушить Европу», — заявил неназванный европейский дипломат.

По словам собеседника, теперь «трансатлантическому альянсу пришел конец». При этом высокопоставленный польский чиновник на анонимной основе выразил мнение, что американский лидер не намерен выводить США из НАТО, а хочет лишь подтолкнуть Европу к тому, чтобы она «взяла на себя больше ответственности за свою безопасность для усиления» Североатлантического альянса.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США на самом деле выступают не против Европы, а против требований бюрократии ЕС ко всем странам-участницам следовать линии Брюсселя.