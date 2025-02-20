Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:33, 20 февраля 2025Мир

В Европе испугались конца альянса с США

Politico: ЕС опасается, что трансатлантическому альянсу пришел конец
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Francois Lenoir / Reuters

На фоне политики президента США Дональда Трампа Европейский союз (ЕС) опасается, что трансатлантическому альянсу пришел конец. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Теперь у нас есть альянс между российским президентом, который хочет разрушить Европу, и американским президентом, который также хочет разрушить Европу», — заявил неназванный европейский дипломат.

По словам собеседника, теперь «трансатлантическому альянсу пришел конец». При этом высокопоставленный польский чиновник на анонимной основе выразил мнение, что американский лидер не намерен выводить США из НАТО, а хочет лишь подтолкнуть Европу к тому, чтобы она «взяла на себя больше ответственности за свою безопасность для усиления» Североатлантического альянса.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США на самом деле выступают не против Европы, а против требований бюрократии ЕС ко всем странам-участницам следовать линии Брюсселя.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Средиземном море из-за взрывов за месяц повреждены три танкера. Еще два пострадавших судна были связаны с Россией

      Россиянка описала отдых в Турции за 700 тысяч рублей фразой «решили не экономить»

      Часть россиян предупредили об аномальной погоде

      В «Ростехе» рассказали об эффекте поражения от долгоживущей ударной волны

      Адвокат УПЦ рассказал об отчаянной ситуации на Украине

      Макрон и Стармер прибудут в США

      Критика Трампа в адрес Зеленского оставила Украину без альтернатив в конфликте

      На МКАД произошла авария с двумя грузовиками

      Трамп допустил визит Си Цзиньпина в США

      Амстердам заявил об участии США в создании раскольнической ПЦУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше