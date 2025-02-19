Лавров раскрыл главную проблему в отношениях США и ЕС

Лавров: США хотят, чтобы Европу не строила бюрократия Брюсселя

США не против Европы, Вашингтон выступает против требований бюрократии Европейского союза (ЕС) ко всем странам — участницам следовать линии Брюсселя. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«США не против Европы. Они хотят, чтобы Европу не строила брюссельская бюрократия и не требовала от каждой страны — участницы сообщества следовать линии партии, а чтобы каждое национальное государство ЕС могло отстаивать и представлять в полном объеме свои национальные интересы», — отметил министр.

По словам Лаврова, на переговорах российской и американской делегаций в Эр-Рияде госсекретарь США Марко Рубио указал на то, что Вашингтон смотрит на международные отношения «как на умение управлять национальными интересами».

Ранее бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что отношения США и Евросоюза переживают «несогласованный развод», вызванный идеологическими разногласиями между сторонами. По его мнению, различия в позициях союзников «особенно выделились» на Мюнхенской конференции.