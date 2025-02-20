В Финляндии отстранили от выборов политика за слова об Украине

Yle: От выборов отстранили финского политика, назвавшего Украину частью России

В Финляндии отстранили от выборов политика Йоханну Турью из Национальной коалиционной партии, назвавшую Украину частью России. Об этом сообщает портал Yle.

«Национальная коалиционная партия Сатакунты исключила из регионального избирательного списка кандидата, назвавшего Украину частью России», — утверждается в публикации.

По данным портала, в комментарии к одному из постов в социальных сетях Турья написала, что границы Украины никогда не были подтверждены официально. Она добавила, что Украина «всегда была частью России».

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил размещение миротворцев на Украине под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.