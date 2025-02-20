В горах популярного у туристов региона России объявили штормовое предупреждение

МЧС: На территории Северной Осетии объявили штормовое предупреждение

На территории Северной Осетии объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей республике опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Отмечается, что 20 и 21 февраля в горных районах популярного у туристов региона будет лавиноопасно. По данным ведомства, существует вероятность возникновения ЧС на территории Алагирского района, связанных с повреждением опор ЛЭП, домов, автомобильных дорог, мостов и объектов инфраструктуры.

В связи с этим спасатели рекомендовали гостям и жителям региона соблюдать меры безопасности. В частности, они призвали граждан внимательно следить за изменением погоды и не выходить в горы в снегопад.

Ранее двое туристов перестали выходить на связь в ущелье Танадон в Северной Осетии. В МЧС сообщили, что на поиски пропавших выдвинулись спасатели.