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14:40, 20 февраля 2025Путешествия

В горах популярного у туристов региона России объявили штормовое предупреждение

МЧС: На территории Северной Осетии объявили штормовое предупреждение
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Unsplash

На территории Северной Осетии объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей республике опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Отмечается, что 20 и 21 февраля в горных районах популярного у туристов региона будет лавиноопасно. По данным ведомства, существует вероятность возникновения ЧС на территории Алагирского района, связанных с повреждением опор ЛЭП, домов, автомобильных дорог, мостов и объектов инфраструктуры.

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В связи с этим спасатели рекомендовали гостям и жителям региона соблюдать меры безопасности. В частности, они призвали граждан внимательно следить за изменением погоды и не выходить в горы в снегопад.

Ранее двое туристов перестали выходить на связь в ущелье Танадон в Северной Осетии. В МЧС сообщили, что на поиски пропавших выдвинулись спасатели.

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