Комитет Госдумы отклонил идею ограничить оборот оружия для мигрантов

Комитет ГД по безопасности отклонил идею ограничить оборот оружия для мигрантов

Комитет Государственной Думы по безопасности рекомендовал отклонить законопроект, который вводит ограничения на владение оружием для мигрантов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Поправки, которые предлагалось внести в закон «Об оружии», предполагали запретить продавать огнестрельное оружие тем россиянам, которые приобрели гражданство менее десяти лет назад. Тем, кто получил российский паспорт менее пяти лет назад, предлагалось запретить продавать электрошокеры, газовые баллончики и пневматическое оружие.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что в России сложилась практика, когда иностранцы сразу после получения гражданства оформляют лицензии и приобретают оружие. Ценз по времени владения гражданством, как считают авторы документа, мог «более эффективно оценить устойчивую правовую связь лица, получившего гражданство, с Российской Федерацией».

Законопроект также не поддержало правительство. Из отзыва кабмина следует, что в законодательстве уже есть ограничения для покупателей оружия, а для новичков предусмотрены проверки.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в августе 2024 года. Авторами документа выступили депутаты парти «Справедливая Россия — За правду», в том числе ее лидер Сергей Миронов.