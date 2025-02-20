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23:53, 20 февраля 2025Мир

В Израиле произошла серия взрывов в общественном транспорте

Три автобуса взорвались в пригороде израильского Тель-Авива Бат-Яме
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hobi industri / Unsplash

В Израиле произошла серия взрывов в общественном транспорте. Власти квалифицируют произошедшее как теракты. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что три автобуса взорвались в пригороде Тель-Авива Бат-Яме. В других местах были обезврежены еще два взрывных устройства.

Глава Минтранса Израиля приказал остановить движение поездов и автобусов на фоне новостей о серии взрывов в общественном транспорте. Все водители получили указание проверить транспорт на наличие СВУ. На данный момент точной информации о жертвах и раненых нет. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемых.

В январе сообщалось, что представители мятежной группировки маоистов подорвали полицейский автобус в Индии в городе Биджапур. По их словам, взрыв самодельного взрывного устройства унес жизни восьми рядовых окружной резервной гвардии.

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