Три автобуса взорвались в пригороде израильского Тель-Авива Бат-Яме

В Израиле произошла серия взрывов в общественном транспорте. Власти квалифицируют произошедшее как теракты. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что три автобуса взорвались в пригороде Тель-Авива Бат-Яме. В других местах были обезврежены еще два взрывных устройства.

Глава Минтранса Израиля приказал остановить движение поездов и автобусов на фоне новостей о серии взрывов в общественном транспорте. Все водители получили указание проверить транспорт на наличие СВУ. На данный момент точной информации о жертвах и раненых нет. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемых.

В январе сообщалось, что представители мятежной группировки маоистов подорвали полицейский автобус в Индии в городе Биджапур. По их словам, взрыв самодельного взрывного устройства унес жизни восьми рядовых окружной резервной гвардии.