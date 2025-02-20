В лифтах выявили опасные недоработки

«Известия»: В конструкции высокоскоростных лифтов выявили опасные недоработки

В конструкции скоростных лифтов как российского, как и зарубежного производства, выявили опасные недоработки, которые могут привести к падению. Об этом сообщают «Известия».

«В последние пять-семь лет получили популярность лифты с безредукторными лебедками, у которых диапазон скоростей перекрывается за счет изменения скорости вращения электродвигателя. Но в процессе эксплуатации выявились их недостатки, приводящие иногда к опасным инцидентам», — объяснил технический эксперт Национального лифтового союза (НЛС) Алексей Зоточкин.

Он добавил, что в условиях штатной работы электросети такие подъемники безопасны, однако при грозе, пожаре или техническом сбое возможны проблемы. К примеру, двигатель может не суметь затормозить лифт. Фиксирующий кабину при остановке механический тормоз не сработает, из-за чего лифт разгонится, и сработают ловители — они резко схватят падающую кабинку, что может нанести серьезный вред находящимся внутри пассажирам.

Для повышения безопасности лифтов власти установят межгосударственный стандарт. Требования к подъемникам определит группа из шести производителей российских лифтов. Росстандарт планирует закончить разрабатывать ГОСТ к июню 2026 года.

Ранее в Москве упал лифт с женщиной внутри. Кабина рухнула в шахту с высоты пять метров. Пассажирка получила травмы.