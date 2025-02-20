Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:32, 20 февраля 2025Экономика

В лифтах выявили опасные недоработки

«Известия»: В конструкции высокоскоростных лифтов выявили опасные недоработки
Александра Качан (Редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В конструкции скоростных лифтов как российского, как и зарубежного производства, выявили опасные недоработки, которые могут привести к падению. Об этом сообщают «Известия».

«В последние пять-семь лет получили популярность лифты с безредукторными лебедками, у которых диапазон скоростей перекрывается за счет изменения скорости вращения электродвигателя. Но в процессе эксплуатации выявились их недостатки, приводящие иногда к опасным инцидентам», — объяснил технический эксперт Национального лифтового союза (НЛС) Алексей Зоточкин.

Он добавил, что в условиях штатной работы электросети такие подъемники безопасны, однако при грозе, пожаре или техническом сбое возможны проблемы. К примеру, двигатель может не суметь затормозить лифт. Фиксирующий кабину при остановке механический тормоз не сработает, из-за чего лифт разгонится, и сработают ловители — они резко схватят падающую кабинку, что может нанести серьезный вред находящимся внутри пассажирам.

Для повышения безопасности лифтов власти установят межгосударственный стандарт. Требования к подъемникам определит группа из шести производителей российских лифтов. Росстандарт планирует закончить разрабатывать ГОСТ к июню 2026 года.

Ранее в Москве упал лифт с женщиной внутри. Кабина рухнула в шахту с высоты пять метров. Пассажирка получила травмы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США рассматривают возможность автоматического включения Украины в НАТО. Это условие может стать частью мирного соглашения

      В СК опровергли сообщения о расследовании убийства Лермонтова

      Врач ответила на вопрос о допустимости углеводов при похудении

      Канье Уэст решил отречься от нацизма

      В Госдуме предупредили об акциях «беглых нацпредателей»

      Появились первые фото сгоревшего в Нижегородской области самолета

      Военнослужащим в Подмосковье вручили десятки ключей от квартир

      США задумались о сокращении военного присутствия в Европе

      Доллар укрепил позиции в международной торговле

      Один из начальников ФСБ России ушел в отставку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше