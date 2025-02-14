На Электрозаводе в Москве упал лифт с женщиной

РИА Новости: На Электрозаводе упал лифт с женщиной

На востоке столицы упал лифт с женщиной внутри. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает агентство РИА Новости.

Инцидент произошел утром в пятницу, 14 февраля, в здании Московского электрозавода. Уточняется, что кабина рухнула в шахту с высоты пять метров. По словам собеседника агентства, женщина пострадала, но находится в сознании. «Принимаются меры по ее эвакуации», — добавил он.

На прошлой неделе в здании Электрозавода случился пожар. Огню удалось распространиться на площади 800 квадратных метров, ЧП присвоили повышенный ранг сложности. В результате пятерым людям, находившимся внутри здания, потребовалась госпитализация.