Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:25, 20 февраля 2025Бывший СССР

В МАГАТЭ рассказали о возросшей военной активности у Запорожской АЭС

Гросси: МАГАТЭ отмечает возросшую военную активность у Запорожской АЭС
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отмечает возросшую военную активность у Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом рассказал генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

«В последнее время мы отмечаем возросшую военную активность в районе ЗАЭС. Почему? Этот вопрос я лучше оставлю военным», — отметил он на пресс-конференции в Токио.

По словам Гросси, из-за военной активности не удается провести ротацию экспертов агентства на атомной электростанции. Кроме того, неопределенность будущего урегулирования по Украине неоднозначно влияет на положение Запорожской АЭС. И в этих условиях нельзя исключать угроз ее безопасности, считает генеральный директор МАГАТЭ.

Ранее Рафаэль Гросси назвал рисками для ядерной безопасности атаки на Чернобыльскую АЭС. По его словам, на данный момент МАГАТЭ находится в состоянии повышенной готовности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Средиземном море из-за взрывов за месяц повреждены три танкера. Еще два пострадавших судна были связаны с Россией

      Россиянам назвали веский повод обратиться к психиатру

      Военкоры сообщили о готовящейся попытке прорыва ВСУ в Курской и Брянской областях

      В МАГАТЭ рассказали о возросшей военной активности у Запорожской АЭС

      Психолог раскрыла эмоциональные переживания эвакуированных жителей Курской области

      Стилист Влад Лисовец обратился к фанатам на фоне сообщений о раке на поздней стадии

      Депутат Рады призвал Зеленского остановить шоу и хоть немного поработать президентом

      В Конгрессе США призвали продлить ДСНВ с Россией

      Звезда популярного шоу раскрыл детали договора с продюсерами и возмутил пользователей сети

      Ликвидированный ФСБ в Саратовской области украинский агент попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше