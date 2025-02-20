В МАГАТЭ рассказали о возросшей военной активности у Запорожской АЭС

Гросси: МАГАТЭ отмечает возросшую военную активность у Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отмечает возросшую военную активность у Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом рассказал генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

«В последнее время мы отмечаем возросшую военную активность в районе ЗАЭС. Почему? Этот вопрос я лучше оставлю военным», — отметил он на пресс-конференции в Токио.

По словам Гросси, из-за военной активности не удается провести ротацию экспертов агентства на атомной электростанции. Кроме того, неопределенность будущего урегулирования по Украине неоднозначно влияет на положение Запорожской АЭС. И в этих условиях нельзя исключать угроз ее безопасности, считает генеральный директор МАГАТЭ.

Ранее Рафаэль Гросси назвал рисками для ядерной безопасности атаки на Чернобыльскую АЭС. По его словам, на данный момент МАГАТЭ находится в состоянии повышенной готовности.