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18:51, 14 февраля 2025Бывший СССР

Гендиректор МАГАТЭ сделал один вывод из атаки на Чернобыльскую АЭС

Гросси: Атака на Чернобыльскую АЭС указывает на риски для ядерной безопасности
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Атака на Чернобыльскую атомную электростанцию (АЭС) указывает на сохраняющиеся риски для ядерной безопасности. Такой вывод из инцидента на объекте сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его комментарий был опубликован организацией в социальной сети X.

По его словам, на риски ядерной безопасности указывают инцидент на Чернобыльской АЭС и недавнее «обострение военной активности» в районе Запорожской АЭС. «Нет места для самоуспокоения, и МАГАТЭ остается в состоянии повышенной готовности», — заявил гендиректор МАГАТЭ.

Владимир Зеленский 14 февраля заявил, что укрытие Чернобыльской АЭС оказалось повреждено. По его словам, это произошло в результате пожара. Информацию о взрыве на объекте также подтвердило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Впоследствии официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала взрыв на Чернобыльской АЭС провокацией Киева в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, инцидент должен был продавить поставки вооружений и денег Киеву.

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