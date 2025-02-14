Захарова: Киев устроил провокацию на ЧАЭС в преддверии Мюнхенской конференции

Киев устроил провокацию со взрывом на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский приезжает на конференцию в Мюнхене с «перформансами». Дипломат подчеркнула, что атака на Чернобыльскую АЭС также была провокацией, спланированной на Украине, чтобы продавить поставки вооружений и денег Киеву.

«Мы об этом говорили неоднократно, что киевский режим будет совершать атаки на ядерные объекты, потому что рассматривает гражданскую атомную инфраструктуру в качестве грязного ядерного оружия и исповедует ядерный терроризм. В этот раз ему подготовили вот такую провокацию. Неужели у кого-то есть сомнения в том, что это не спланированная киевским режимом провокация? Ну нет никаких сомнений», — сказала она.

Владимир Зеленский 14 февраля заявил, что укрытие Чернобыльской АЭС оказалось повреждено. По его словам, это произошло в результате пожара. Информацию о взрыве на объекте также подтвердило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

