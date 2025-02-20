В МАГАТЭ заявили о хрупкой ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси: Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС хрупкая

Гендиректор Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о хрупкой ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Это следует из его заявления, опубликованного на сайте агентства.

По его словам, ЗАЭС больше недели полагается на единственную линию электроснабжения, находящуюся за пределами станции после того, как была потеряна единственная резервная линия. Он заключил, что это создает крайне хрупкую ситуацию с ядерной безопасностью. Гросси добавил, что станция нуждается в стабильном энергоснабжении и подчеркнул, что группа МАГАТЭ продолжает контролировать ситуацию на ЗАЭС в рамках поддержания ядерной безопасности.

Ранее Гросси рассказал о возросшей военной активности у ЗАЭС. По его словам, из-за военной активности не удается провести ротацию экспертов агентства на электростанции.