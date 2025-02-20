В МИД раскрыли детали переговоров Лаврова с китайским коллегой

МИД: Лавров обсудил с Ван И ситуацию на Украине и отношения с США

Глава МИД России Сергей Лавров на полях встречи глав МИД стран-участниц «Большой двадцатки» (G20) обсудил со своим китайским коллегой Ван И ситуацию по урегулированию конфликта на Украине и отношения с США. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по глобальной и региональной проблематике, включая вопросы евразийской безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке и в АТР, отношения с США, украинский кризис», — отмечается в сообщении.

Дополнительно уточняется, что китайская сторона указала на необходимость окончания боевых действий на Украине с учетом решения первопричин начала кризиса и уважения прав человека. Кроме того, стороны обсудили сотрудничество на полях G20, БРИКС и ООН.

Ранее в Йоханнесбурге стартовала встреча глав МИД G20, бойкотируемая США. В мероприятии примут участие 15 глав внешнеполитических ведомств и 4 заместителя министров иностранных дел. Вашингтон будет представлен поверенным в делах посольства США в ЮАР. Государственный секретарь североамериканского государства Марко Рубио сообщал, что пропустит мероприятие, так как площадка продвигает якобы чуждые Вашингтону ценности.