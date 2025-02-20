В Минобороны Армении рассказали о тренировках военных с участием НАТО

Минобороны Армении сообщило о тренировках военных с участием представителей НАТО

В Армении проходят тренировки для военных с участием представителей государств-членов и партнеров НАТО. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) республики на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В рамках визита делегации НАТО в Республику Армения 17-21 февраля проводится первый этап тренировок под названием "Оценка слаженных партнерских возможностей"», — рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны Армении уточнили, что целью тренировок является укрепление сотрудничества республики с Североатлантическим альянсом.