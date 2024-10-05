Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:56, 5 октября 2024Бывший СССР

В Армении высказались об ожиданиях от партнерства с НАТО

МИД Армении: Ереван ждет выстраивания более прочного партнерства с НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Министерстве иностранных дел (МИД) Армении высказались об ожиданиях от партнерства с НАТО. Заявление ведомства опубликовано в социальной сети X.

В ведомстве сообщалось, что страна с нетерпением ждет выстраивания более прочного партнерства с Североатлантическим альянсом. «Тридцать лет назад Армения присоединилась к "Партнерству во имя мира", что обозначило важный моментом в ее оборонном и политическом взаимодействии», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что Армения по-прежнему привержена углублению и укреплению сотрудничества с альянсом, уделяя особое внимание общим ценностям и интересам.

Ранее председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников заявил, что Запад принуждает Армению выйти из Организации Договора о коллективной безопасности для увеличения зависимости от НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине призвали «перенести войну в Беларусь»

      Выбрана «Мисс Россия-2024»

      РФС отреагировал на отказ Пакистана проводить матч по футболу с Россией

      Автомобиль уехал с места ДТП без водителя

      Российская певица рассказала о домогательствах со стороны известного артиста

      Трамп вернулся на место покушения для проведения митинга

      Израиль призвал жителей в Бейруте эвакуироваться

      Стало известно об экстренном перебросе «элитной» бригады ВСУ в Курскую область

      В Киеве произошли взрывы

      В Армении высказались об ожиданиях от партнерства с НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше