В Армении высказались об ожиданиях от партнерства с НАТО

МИД Армении: Ереван ждет выстраивания более прочного партнерства с НАТО

В Министерстве иностранных дел (МИД) Армении высказались об ожиданиях от партнерства с НАТО. Заявление ведомства опубликовано в социальной сети X.

В ведомстве сообщалось, что страна с нетерпением ждет выстраивания более прочного партнерства с Североатлантическим альянсом. «Тридцать лет назад Армения присоединилась к "Партнерству во имя мира", что обозначило важный моментом в ее оборонном и политическом взаимодействии», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что Армения по-прежнему привержена углублению и укреплению сотрудничества с альянсом, уделяя особое внимание общим ценностям и интересам.

Ранее председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников заявил, что Запад принуждает Армению выйти из Организации Договора о коллективной безопасности для увеличения зависимости от НАТО.