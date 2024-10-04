Глава ФСБ рассказал о давлении Запада на Армению

Бортников: Запад принуждает Армению выйти из ОДКБ

Запад принуждает Армению выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для увеличения зависимости от НАТО. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников во время 55-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ), пишет РИА Новости.

«В обмен на льготные поставки вооружений и гарантии безопасности Запад добивается от армянского правительства выхода из ОДКБ, что поставит Ереван в ещё большую зависимость от Североатлантического альянса (НАТО) — прим. "Ленты.ру" в вопросах его дальнейших отношений с Баку», — рассказал Бортников.

Глава ФСБ добавил, что склонение Еревана к затягиванию переговоров с Баку является попыткой Запада возглавить процесс урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. По его словам, закрепление НАТО в Закавказье не будет содействовать стабильности в регионе, учитывая весь предыдущий опыт его посредничества в разных регионах мира.

Ранее Александр Бортников заявил о подготовке иностранных наемников ВСУ в Польше и Прибалтике.

