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10:55, 4 октября 2024Бывший СССР

Глава ФСБ рассказал о давлении Запада на Армению

Бортников: Запад принуждает Армению выйти из ОДКБ

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Запад принуждает Армению выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для увеличения зависимости от НАТО. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников во время 55-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ), пишет РИА Новости.

«В обмен на льготные поставки вооружений и гарантии безопасности Запад добивается от армянского правительства выхода из ОДКБ, что поставит Ереван в ещё большую зависимость от Североатлантического альянса (НАТО) — прим. "Ленты.ру" в вопросах его дальнейших отношений с Баку», — рассказал Бортников.

Глава ФСБ добавил, что склонение Еревана к затягиванию переговоров с Баку является попыткой Запада возглавить процесс урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. По его словам, закрепление НАТО в Закавказье не будет содействовать стабильности в регионе, учитывая весь предыдущий опыт его посредничества в разных регионах мира.

Ранее Александр Бортников заявил о подготовке иностранных наемников ВСУ в Польше и Прибалтике.

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      Сергей Болиев
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