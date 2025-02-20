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17:21, 20 февраля 2025Экономика

В Москве сократится ввод жилья бизнес-класса

Метриум: Ввод жилья бизнес-класса в столице упадет на 31 % в 2025 году
Мария Черкасова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В 2025 году в старой Москве планируется полностью или частично завершить реализацию 38 проектов бизнес-класса — на 30,9 процента меньше, чем в 2024 году (55 объектов). Это следует из подсчетов аналитиков «Метриума», оказавшиеся в распоряжении «Ленты.ру».

Запланированный ввод корпусов в 2025 году в столице сократился на 27,5 процента. Всего столичные застройщики в 2025 году планируют ввести в эксплуатацию 131 корпус в 38 жилых и апарт-комплексах бизнес-класса. Темпы ввода корпусов относительно 2024 года упадут на 28 процентов (131 против 182). Среди новостроек бизнес-класса со сроком ввода в 2025 году — 31 жилой комплекс (ЖК), 4 апарт-комплекса и 3 мультиформатных проекта с квартирами и апартаментами.

Средняя цена квадратного метра в проектах бизнес-класса со сроком ввода в 2025 году — 496,6 тысячи рублей. Самое дешевое жилье бизнес-класса в корпусах со сроком ввода в 2025 году представлено в ЖК Parkside в районе Чертаново Южного административного округа (ЮАО). Там студию площадью 22 квадратных метра можно приобрести за 6,9 миллиона рублей. Самая дорогая квартира бизнес-класса с вводом в 2025 году находится в ЖК «Level Академическая» в Академическом районе Юго-Западного административного округа (ЮЗАО). Многокомнатный лот площадью 143,1 квадратного метра можно приобрести за 178,6 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что спрос на жилье в новостройках старой Москвы в январе 2025 года без учета элитного сегмента, оптовых сделок и сделок с юрлицами вырос на 29 процентов год к году.

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