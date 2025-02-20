В Николаеве десятки домов остались без теплоснабжения

Глава Николаевской ОВА Ким: 44 дома в Николаеве остались без теплоснабжения

В Николаеве 44 дома остались без теплоснабжения после ударов по теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким в своем Telegram-канале.

«Последствия обстрелов по ТЭЦ продолжаются. Утром произошла авария в системе. Отключены 44 жилых дома», — указал он.

По словам Кима, на данный момент ведутся работы по восстановлению теплоснабжения. Об их результатах глава Николаевской ОВА обещал проинформировать, однако о конкретных сроках не сообщил.

Ранее стало известно, что без отопления частично осталась Одесса. По сообщениям мэра города Геннадия Труханова, это произошло после повреждения тепломагистрали.